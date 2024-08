MotoGP | GP Austria Sprint Race, Bastianini: “Vincere domani? Servirebbe un miracolo”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Enea Bastianini dopo aver faticato sia nelle libere che in qualifica, ha limitato i danni nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il vincitore di Silverstone ha chiuso quarto ai piedi del podio dopo essere scattato dalla terza fila, settimo tempo. Ecco cosa ha detto la “Bestia” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Sono un pò più motivato per domani, fino a questa mattina l’avevo vista un pò nera, facevo fatica con l’avantreno, ma oggi pomeriggio ero più vicino, anche se non a livello di Pecco (Bagnaia) e Jorge (Martin). Domani proveremo a lottare per il podio. Credo che è un weekend tipo Barcellona, fatico molto, ma oggi c’è stata una bella iniezione di fiducia. Se faremo un bel warm-up e con una buona partenza, possiamo lottare per le prime posizioni ma non per la vittoria. Pecco è molto forte, soprattutto in frenata e anche Jorge va forte. Dovrei fare un miracolo per provare a vincere domani.”

