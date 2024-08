MotoGP | Gp Austria Qualifiche: strepitosa pole di Martin, Bagnaia è secondo

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Qualifiche – Strepitosa pole position per Jorge Martin al Red Bull Ring, tracciato che ospita il Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024.

“Martinator” con il pollice infortunato per una caduta mentre usciva dalla doccia (difficoltà ad azionare l’abbassatore, ndr), ha fatto segnare uno straordinario 1:27.748, nuovo record della pista austriaca.

Il pilota Ducati Pramac ha avuto la meglio sul Campione in carica Pecco Bagnaia, staccato di 0.141s e su Marc Marquez, con l’otto volte iridato del Gresini Racing ad oltre mezzo secondo, esattamente 0.544. Per Martin si tratta della pole #5 della stagione, 18esima in MotoGP, 39esima in carriera. Per lo spagnolo 28esima prima fila in carriera.

Seconda fila per le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, con in mezzo alle due RS-GP la KTM di Jack Miller, passato dalla Q1.

Il vincitore di Silverstone Enea Bastianini (Ducati Factory) ha chiuso settimo, davanti ai compagni di marca Franco Morbidelli (Pramac Racing) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team). Quarta fila per la wild-card Pol Espargarò (KTM), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Brad Binder (KTM).

Non avevano passato la Q1 tra gli altri Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse, fuori anche se aveva realizzato lo stesso tempo di Pol Espargarò, ma con lo spagnolo che lo aveva realizzato prima, ndr) che partirà 13esimo, Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3) 14esimo e Fabio Quartararo (Yamaha) 15esimo.

Luca Marini in sella alla Honda Repsol partirà dalla 18esima casella, mentre il tester Aprilia Lorenzo Savadori chiuderà lo schieramento.

4.5/5 - (6 votes)