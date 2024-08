Moto3 | Gp Austria Qualifiche: Ortolà in pole, Bertelle è settimo

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Qualifiche – Ivan Ortolà ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Austria classe Moto3, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024, in programma domenica alle ore 11:00 al Red Bull Ring.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI ha portato in testa la sua KTM con il crono di 1:40.057, andando a precedere la KTM dell’australiano del Team BOE Motorsports Joel Kelso e l’olandese Collin Veijer, Husqvarna Intact GP. Per Ortolà seconda pole consecutiva, terza in carriera.

Seconda fila per Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e per il leader della classifica iridata David Alonso, CFMoto Aspar.

Ottima la qualifica del nostro Matteo Bertelle (Honda Snipers), che con il settimo tempo apre la terza fila, dove troviamo anche il compagno di marca Angel Piqueras (Leopard Racing) e David Munoz (KTM BOE Motorsports).

Stefano Nepa in sella alla KTM del Team MTA ha chiuso 14esimo mentre Luca Lunetta su Honda del SIC58 Squadra Corse è 16esimo. Non avevano passato la “tagliola” della Q1 tra gli altri Nicola Carraro (KTM MTA) che partirà 19esimo, Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) 21esimo e Riccardo Rossi (KTM CIP) 23esimo.

