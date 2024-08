MotoGP | Gp Austria Prove Libere 1: doppietta Ducati Pramac con Martin e Morbidelli

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – Doppietta Ducati Pramac nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, 11esimo appuntamento della MotoGP 2024 in programma al Red Bull Ring.

Jorge Martin ha infatti ottenuto il miglior tempo davanti al team-mate Franco Morbidelli, girando in 1:29.654, 0.218s meglio dell’italo brasiliano, a sua volta davanti di soli 0.072s alla wild-card KTM Pol Espargarò, in pista con un particolare sul forcellone della sua RC16.

Il due volte iridato Pecco Bagnaia è quarto, il pilota piemontese (autore di un dritto a fine sessione, ndr) ha messo la sua Ducati Desmosedici GP 24 davanti alle KTM di Brad Binder (Red Bull Factory Racing) e Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Quest’ultimo è stato vittima di due cadute, la prima una semplice scivolata, mentre la seconda ad alta velocità con l’avantreno che si è chiuso bruscamente appena preso in mano i freni e che ha portato alla bandiera rossa per i detriti portati in pista. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per il #31 della casa austriaca.

A scary one for @37_pedroacosta at T4! 😱😱😱

The session has been red-flagged after the rookie's second crash 🔴#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/k5vCP60fD9

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2024