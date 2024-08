MotoGP | Ufficiale, Morbidelli con Ducati VR46 Racing Team nel 2025

MotoGP Ducati VR46 Racing Team – Line-up completa per il VR46 Racing Team, che dopo aver annunciato nei giorni scorsi il rinnovo di Fabio di Giannantonio, ha ufficializzato l’ingaggio di Franco Morbidelli.

Primo pilota a vestire i colori della VR46 Riders Academy e primo Campione del Mondo del progetto Made in Tavullia (in Moto2 nel 2017 ndr), scenderà in pista la prossima stagione con una Ducati Desmosedici GP24 completando così, insieme a Fabio Di Giannantonio, la line up della squadra.

La scelta come riporta il comunicato ufficiale “Cade su un pilota già da tempo nell’orbita della VR46, scoperto da giovanissimo da Graziano Rossi, e con l’esperienza di ben sette stagioni nella Top class, vice Campione del Mondo in MotoGP nel 2020 e con tre vittorie nella classe regina (sei podi ndr).”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Ingaggio Ducati Factory 2024 VR46 Racing Team

“Che bella storia, sono contentissimo di questa firma con il VR46 Racing Team. Sicuramente mi sentirò a casa qui, ho tanta voglia di fare bene e di ripagare, in bei risultati, questa fiducia sia per me stesso che per chi lavora nella squadra. Ho voglia di ritornare a gioire con tutto il gruppo. Un grazie di cuore a tutta la VR46 Riders Academy e al mio management. Vale, Carlo, Uccio, Albi e Gianluca. Amici, ma anche figure chiave della realtà VR46. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme.”

Dichiarazioni Alessio Salucci, Team Director Pertamina Enduro VR46 Racing Team ingaggio Franco Morbidelli Ducati Factory 2024

“Sono davvero contento di poter confermare che Franco correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2025. Franco è stato il primo pilota ad entrare nella VR46 Riders Academy, lo conosciamo da tantissimi anni, lo abbiamo visto crescere tra le strade di Tavullia e oggi, con tanta soddisfazione, possiamo dire che si unirà alla squadra a partire dalla prossima stagione. È un pilota di grandissimo talento, non vediamo l’ora di accoglierlo e di fargli assaporare il clima familiare e di casa che ci contraddistingue. Continuerà a correre in sella ad una Ducati, nello specifico una Desmosedici GP24, e siamo sicuri riuscirà a lottare con il gruppo dei più forti. Ancora una volta, non posso che ringraziare Ducati per il totale appoggio sia in termini umani che tecnici e tutti i nostri partner, Pertamina Lubricants tra tutti, che supportano questo incredibile progetto.”

