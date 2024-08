MotoGP | Gp Austria Gara, Martin: “Strategia non fantastica”

MotoGP Ducati Pramac Team – Al Red Bull Ring Jorge Martin incassa una “sconfitta” anche nella gara lunga della domenica, secondo posto dietro a Pecco Bagnaia.

Parliamo di sconfitta perchè “Martinator” punta sempre al massimo risultato, soprattutto dopo una pole stratosferica, ma anche oggi come nella Sprint Race del sabato si è dovuto arrendere alla supremazia del #1 della Ducati.

Il #89 del Team Pramac Ducati ha provato a tenere il passo del pilota piemontese, ma quando Pecco ha allungato, non è riuscito a tenere il suo ritmo. Ora in classifica insegue Bagnaia con 5 punti di distanza, ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2024

“Penso che la strategia non sia stata fantastica. Pecco si è messo subito davanti e da lì avevo poche occasioni per vincere. Ad un certo punto la gomma davanti ha detto basta, verso la fine la gomma lavorava meglio ma o rischiavo o mi accontentavo del secondo posto. Essere primo fa la differenza, se sei secondo devi rischiare molto per metterti davanti e raffreddare le gomme. Devo migliorare, per com’è andata la partenza ho fatto il massimo ma era difficile gestire. Siamo uno step avanti, forse un giorno Pecco fa terzo o lo faccio io, ma alla fine siamo lì. Quando uno sbaglia prende 5 punti e spero di lottare fino alla fine, stiamo andando molto veloce, la moto funziona molto bene e tutti e due ci miglioriamo a vicenda. Adesso penso che lui sia più forte, ma spero di trovare la velocità. L’infortunio alla mano non ha dato problemi, mi esce un po’ di sangue dal dito ma ho preso gli antidolorifici.”

