MotoGP | GP Austria Gara, Bagnaia: “Emozione incredibile”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Pecco Bagnaia non si ferma più e dopo aver conquistato ieri la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, ha vinto per il terzo anno consecutivo al Red Bull Ring.

Settima vittoria della stagione, 25esima in Top Class, 35esima in carriera. Raggiunge Kevin Schwantz come numero di vittorie, decimo posto di tutti i tempi. Numeri impressionanti e per il terzo anno consecutivo trionfa allo Spielberg.

Il #1 della Ducati ha dominato tutta la gara, sfiancando il più vicino degli avversari Jorge Martin girando come un “martello”, arrivando a tagliare il traguardo con oltre tre secondi di vantaggio. Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Non sapevo del record (parla di Schwantz, ndr), non è qualcosa che guardo. E’ un’emozione incredibile, cresci con delle Leggende e sapere di aver raggiunto questi numeri è pazzesco. E’ stata una gara tiratissima, sapevo che il mio ritmo era buono e cercavo di gestire un passo che fosse migliore di quello di Martin. Quando ho visto che alzava i tempi ho cercato di fare dei giri uguali per mantenere il gap. Alla fine non c’era più gomma ed era complicato gestire ma sono estremamente contento, vincere entrambe le gare qua è fantastico. Le gomme qui si consumano tanto, c’è da lavorare tanto sulla moto a livello di frenata, devi gestire il livello di abbassamento e gestire le mappe. Riuscire a tenere un ritmo così è bello e mi ha dato un gran gusto. C’è stato un momento di crisi quando non riuscivo a tirare via il Tear off dalla visiera. Qui uso la compressione dell’uscita per far girare la moto, è qualcosa che mi viene bene, probabilmente è qualcosa che il mio setup permette.”

4.7/5 - (42 votes)