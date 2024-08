MotoGP | GP Austria Day 1, Quartararo: “Il ritmo era migliore”

GP Austria Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo e Alex Rins hanno lottato nel turno di prove per assicurarsi un accesso in Q2 ma hanno concluso rispettivamente in tredicesima e diciassettesima posizione. Quartararo ha apportato alcune modifiche alla sua M1 ed è rimasto in TOP 10 per buona parte della sessione. Rins, ha sfruttato il venerdì per riacquistare confidenza con la moto dopo l’infortunio a Silverstone.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Prove GP Austria

“Questa mattina non è stato eccezionale, ma questo pomeriggio è andata molto meglio. Abbiamo provato qualcosa che non avevamo mai provato prima. Non è stato fantastico ma ci ha avvicinato al modo in cui eravamo abituati a guidare la Yamaha. Quindi, per quanto mi riguarda, abbiamo fatto un piccolo passo rispetto a questa mattina. Il ritmo era migliore, più costante. Siamo ancora lontani dai più veloci, ma questo pomeriggio non è stato male. Penso che domani faremo un ulteriore passo in questa direzione. I cambiamenti che stiamo apportando stanno aiutando, quindi penso che ci sia ancora la possibilità di passare alla Q2”

Dichiarazioni Alex Rins, Prove GP Austria

“Sono davvero in ottima forma. Sono stato in grado di dare il mio 100% fin dall’inizio. E’ vero che all’inizio mi sentivo un po’ ‘perso’. Questa pista sembra facile, ma è così tecnica e così difficile. Devi frenare esattamente nel posto giusto per evitare di andare dritto, perdere la moto e tutto il resto. Abbiamo fatto un buon venerdì, ma siamo ancora lontani dalla vetta. Abbiamo dato il massimo, ma dobbiamo continuare a lavorare sulla moto, sul setting e sull’elettronica. Sono contento, perché mi sento abbastanza bene”