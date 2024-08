MotoGP | GP Austria Day 1, Bezzecchi: “Ho avuto subito ottime sensazioni alla guida”

MotoGP GP Austria Pertamina Enduro VR46 – Giornata agrodolce per il team italiano: Fabio Di Giannantonio è stato dichiarato unfit dopo la violenta caduta nella quale ha riscontrato la lussazione della spalla, mentre Marco Bezzecchi, autore del nono tempo nel turno di prove, si è assicurato l’accesso in Q2.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, Prove GP Austria

“Sono davvero contento, ho avuto subito ottime sensazioni alla guida. Questa pista mi piace davvero tantissimo! Peccato per la doppia scivolatina, un mio errore in entrambi i casi. Sono stato fortunato perché la moto non ha riportato grossi danni e sono potuto tornare in pista in tempi utili per poter continuare a girare. Il primo time attack è andato molto bene, nel secondo ho fatto una sbavatura, ma il crono precedente è stato sufficiente per centrare la Q2. Per domani l’obiettivo sono le prime due file. Mando un grosso in bocca al lupo a Fabio, non l’ho rivisto a fine turno, ma so che è in ospedale e che non prenderà parte alla gara”