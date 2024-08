MotoGP | GP Austria Day 1, Bastianini: “Abbiamo faticato più del previsto”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Enea Bastianini ha faticato più del previsto nella prima giornata di prove del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il dominatore di Silverstone ha avuto problemi soprattutto nelle frenate in cui bisogna essere più decisi e al Red Bull Ring ce ne sono abbastanza.

Il #23 della Ducati è comunque riuscito a restare in Top Ten e con il decimo tempo si è qualificato direttamente per la Q2 della gara austriaca.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Purtroppo, abbiamo faticato più del previsto, soprattutto nelle frenate in cui bisogna essere più decisi. Dobbiamo cercare di capire il perché, ma sono sicuro che domani riusciremo a migliorare. Fortunatamente sono in Q2 nonostante la scivolata, però sono sempre stato al limite quest’oggi. La gomma dura in realtà a me è piaciuta, anche se mi sembrava un po’ eccessivo utilizzarla nel time attack. Nelle curve a sinistra c’è bisogno di qualche giro per farla entrare in temperatura ma, dopo che mi si è chiuso l’anteriore in qualche occasione, ho preferito non usarla per il giro secco. Non so se sia stata la direzione giusta, perché con la media al momento non mi trovo. Domani proveremo a capire bene che strada prendere, anche a seconda di quelle che saranno le temperature.”

