MotoGP | GP Austria Day 1, Marini: “Contento di aver apportato dei miglioramenti alla moto”

MotoGP GP Austria Repsol Honda Team – Giornata intensa di lavoro per Luca Marini del turno di prove del Gran Premio d’Austria. Il pilota del team Repsol Honda Team, non ha ottenuto l’accesso in Q2 ma si è comunque detto soddisfatto per quanto fatto oggi in pista e spera di potersi migliorare ancora domani. Ha ottenuto il sedicesimo tempo.

Dichiarazioni Luca Marini, Prove GP Austria

“Abbiamo avuto un’altra buona giornata e sono molto contento di essere stato in grado di apportare un altro miglioramento alla moto. È importante rimanere concentrati sui passi che stiamo compiendo e sul fatto che si stiano facendo progressi. Se riusciamo a prendere qualcosa di positivo come oggi, da ogni gara, è incoraggiante. Le condizioni oggi erano un po’ difficili, non c’era molto grip ma siamo comunque stati in grado di migliorare. Sicuramente abbiamo ancora molto da fare e dobbiamo continuare a lavorare per stare vicini a tutti gli altri. Vediamo cosa è possibile fare domani”