MotoGP | GP Austria Gara, Rins: “E’ stata dura arrivare alla fine”

MotoGP GP Austria Monster Energy Yamaha – Continua il trend negativo per la casa giapponese. Nel Gran Premio d’Austria, Alex Rins ha concluso una gara difficile in sedicesima posizione. Lo spagnolo ha fatto fatica a gestire i freni mentre Quartararo, oltre ai problemi sulla M1, ha ricevuto un long lap penalty per via dei track limits ma non l’ha scontato e per questo ha ricevuto la penalità a fine gara. Ha tagliato il traguardo diciannovesimo, con un distacco di 43 secondi da Pecco Bagnaia, vincitore della gara.

Dichiarazioni Alex Rins, GP Austria

“È stata una gara davvero dura, è stato così difficile finirla. Prima di tutto, a causa delle condizioni calde, e in secondo luogo perché facevo un po’ fatica con la moto. Meno di ieri, perché abbiamo fatto un piccolo miglioramento con il setup ma era comunque difficile tenere la gomma posteriore sull’asfalto. Quando il posteriore si solleva, dobbiamo gestire con i freni anteriori, quindi accusiamo un po’ di bloccaggio. Ma sono così orgoglioso di me stesso! Ho dimostrato di poter superare i momenti difficili con il lavoro e la costanza. Quindi, non vedo l’ora di fare il test privato a Misano. Sono pronto a lavorare!”

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Austria

“È stato chiaramente un fine settimana un po’ disastroso per noi. Ci aspettavamo di più, soprattutto dalla gara di oggi. Siamo finiti troppo lontani dai primi, quindi dobbiamo lavorare sodo, perché abbiamo bisogno di cambiare per il futuro”