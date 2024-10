MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Martin: “Sono molto contento”

MotoGP GP Australia Ducati Pramac – Jorge Martin ha dominato il sabato di Phillip Island, tracciato che ospita il Gran Premio d’Australia, 17esima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota del Pramac Racing ha infatti prima centrato la pole position (20esima in MotoGP, settima della stagione, 41esima in carriera, ndr) e poi letteralmente dominato dalla prima all’ultima curva la Sprint Race.

Con questo successo e complice la quarta posizione di Pecco Bagnaia, allunga in Campionato portandosi a +16 sul pilota ufficiale Ducati. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Non era facile oggi, c’era un vento mostruoso che non era costante, è stato difficile calcolarlo. All’inizio ho fatto fatica a fare il distacco, ma poi ho iniziato a girare meglio, ero costante, le gomme andavano bene. Riuscivo a fare 27 alto a mio agio, domani sarà una gara difficile, ma oggi sono molto contento. Fare 27.8 in gara mi ha colpito, ero molto costante, non ho avvertito un calo alla gomma, negli ultimi giri servivano delle cose sulle mappe, ma non abbiamo mai provato la media, domani faremo una prova e decideremo. Ultimamente vado sempre sul verde, uscendo dall’ultima curva mi partiva, non me lo aspettavo al primo giro e sono andato fuori. In questa pista ad ogni turno cambia il vento.”

4.7/5 - (44 votes)