MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Marc Marquez: “Errore e bella rimonta”

MotoGP Ducati Gresini – Sprint Race in rimonta quella di Marc Marquez a Phillip Island, chiusa in seconda posizione, alle spalle del vincitore Jorge Martin.

L’otto volte iridato che scattava dalla seconda casella, ha sbagliato i calcoli alla curva 1 dopo lo start e in un solo “colpo” ha perso 7/8 posizioni. Da lì è iniziata una bellissima rimonta che lo ha portato a tagliare il traguardo al secondo posto. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Quando il vento spinge in curva 1 devi essere molto attento. Alla partenza errore mio, non ho calcolato bene come ha staccato Jorge (Martin). Quando sono andato largo il vento spingeva tantissimo e ho deciso di finire la curva e non rischiare troppo. Ho perso 7/8 posizioni ma ho fatto una bella rimonta chiudendo secondo che era la posizione, guardando il passo di gara giusto, se facevo il primo giro normale dietro a Jorge lo potevo tenere fino alla fine. Quando sbagli, un pilota perfezionista cerca sempre quello che può fare meglio. Oggi ho sbagliato, tante volte ho sbagliato la qualifica, ma ho fatto bene il primo giro, oggi è stato il contrario. Domani dobbiamo stare attenti e provare a fare una bella gara. Qui abbiamo fatto dei sorpassi belli, come quello a Binder, è stato divertente e sempre al limite. Dobbiamo capire bene con Michelin e il team che gomma usare, secondo me con la soft o la media dietro. Se partiamo bene, i primi due giri possiamo essere lì con Martin esplosivo.”

