MotoGP | Gp Australia Sprint Race: domina Martin, Bagnaia chiude quarto

MotoGP Gp Australia Sprint Race – Jorge Martin ha letteralmente dominato la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2024, disputata sullo splendido tracciato di Phillip Island.

Il pilota del Pramac Racing (al 15esimo successo nelle Sprint, sesto in stagione, ndr) che partiva dalla pole position ha mantenuto la prima posizione allo start e poi giro dopo giro ha allungato inesorabilmente sulla concorrenza andando a tagliare il traguardo con 1.520s sul secondo classificato Marc Marquez.

Il pilota del Gresini Racing in sella alla Ducati Desmosedici GP 23 era partito bene, ma poi era arrivato largo alla prima curva perdendo posizioni preziose, recuperate a suon di sorpassi giro dopo giro. Sul terzo gradino del podio Enea Bastianini, che dopo una difficile qualifica ottiene un bel risultato.

Solamente quarto al traguardo Pecco Bagnaia, che scattato dalla quinta posizione era riuscito a portarsi in seconda posizione, persa poi a favore di Marc Marquez. Il due volte iridato della MotoGP è stato poi passato anche dal team-mate Bastianini.

Quinto all’arrivo (ma con warning pressione gomme, ndr) Fabio di Giannantonio, che in sella alla Ducati GP 23 del VR46 Racing Team ha assistito al terribile incidente avvenuto alla prima curva (al penultimo giro, ndr) dopo il traguardo tra Maverick Vinales e Marco Bezzecchi.

Quest’ultimo è stato risucchiato dalla scia dell’Aprilia (che lo aveva appena superato, ndr) andando a tamponare la RS-GP dello spagnolo, contatto che ha innescato una brutta carambola ad altissima velocità. Vinales si è rialzato (mandando anche a quel paese il “Bez”, ndr), mentre il #72 del VR46 Racing Team seppure cosciente è stato portato via in barella (ma seduto, non lungo, ndr).

Sesto al traguardo Franco Morbidelli, sesta Ducati nelle prime sei posizioni. L’italo-brasiliano ha preceduto l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, quella ufficiale di Aleix Espargarò e la KTM RC16 del Team GASGAS Tech3 di Augusto Fernandez, ultimo pilota a punti.

Decimo Luca Marini che in sella alla Repsol Honda ha preceduto le Yamaha di Fabio Quartararo e Alex Rins, il team-mate Joan Mir, Takaaki Nakagami (Honda LCR) e Lorenzo Savadori (il tester Aprilia sostituisce l’infortunato Miguel Oliveira in sella alla seconda RS-GP del Team Trackhouse).

A terra Johann Zarco (Honda LCR), Alex Marquez (Ducati Gresini), Jack Miller (KTM), Pedro Acosta (GASGAS GASGAS Tech3), Brad Binder (KTM) e i sopracitati Bezzecchi (è al centro medico per dei controlli, ndr) e Vinales.

Con questa vittoria (27esima Sprint su 36 disputate, ndr) Martin allunga portandosi a +16 su Bagnaia. Seguono Marc Marquez ed Enea Bastianini a pari punti, a 84 lunghezze dalla vetta.

