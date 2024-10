MotoGP | Gp Australia Gara, Morbidelli: “Siamo vicino al podio”

MotoGP GP Australia Ducati Pramac – E’ un Franco Morbidelli abbastanza soddisfatto quello che ha parlato dopo il Gran Premio d’Australia classe MotoGP.

Il centauro italo-brasiliano del Pramac Racing ha corso infatti una buona gara eguagliando il sesto posto della Sprint Race. I primi sono sempre più vicini e il podio non è un miraggio. Ecco cosa ha detto “Morbido”.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro questo weekend. È una pista dura e nella prima metà ho fatto una buona gara, ma avendo spinto molto all’inizio, ho consumato le gomme e non ho potuto spingere molto più avanti. Sono davvero vicino a salire sul podio; anche oggi ci sono andato vicino. Ora andiamo dritti in Thailandia e farò tutto il possibile per continuare a consolidare i progressi che sto facendo.”

