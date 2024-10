MotoGP | Gp Australia, Di Giannantonio: “Miglior gara della stagione”

MotoGP GP Australia Ducati VR46 Racing Team – Ottima gara per Fabio Di Giannantonio a Phillip Island, teatro del Gran Premio d’Australia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota romano del VR46 Racing Team che scattava dalla 12esima casella, ha fatto una grande rimonta che lo ha portato a tagliare il traguardo in quarta posizione, a ridosso del terzo posto.

Un vero peccato doversi fermare dopo la Thailandia per essere operato alla spalla sinistra infortunata al Red Bull Ring. Ecco le parole di “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gara Gp Australia MotoGP 2024

“Credo la miglior gara dell’anno, siamo andati davvero fortissimo e il podio è mancato per un pelo. Se penso alla qualifica, intendo la caduta, mi mangio le mani perché oggi avrebbe potuto essere una gara diversa. Un bel garone però, sapevamo di avere un bel potenziale. Ho perso forse un po’ di tempo nel gruppetto, ho fatto un po’ di casino con le mappe, ma quando poi mi sono sistemato, sono riuscito a mettermi in testa e a sorpassare gli altri. Guido bene, sono tornato aggressivo, veloce, ma ho gestito anche molto bene le gomme. Per il podio un po’ mi dispiace, è l’obiettivo per questo 2024 con la squadra, non era lontano oggi. In termini di performance è stato un gran weekend, devo essere ottimista: dopo la lesione, siamo riusciti a tornare in un trend di crescita, abbiamo massimizzato il nostro pacchetto tecnico e siamo tornati ad un ottimo livello ora.”

