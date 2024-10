MotoGP | Gp Australia Gara, Martin: “Non aveva senso rischiare di più”

MotoGP GP Australia Ducati Pramac – Jorge Martin dopo la vittoria della Sprint Race di Phillip Island, ha chiuso al secondo posto la gara “lunga” della domenica.

Il pilota del Pramac Racing partito in testa, si è dovuto arrendere a pochi giri dalla fine all’otto iridato Marc Marquez, portando a casa comunque un prezioso secondo posto che lo porta a +20 in classifica su Pecco Bagnaia, oggi terzo. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Ho provato tutto, io voglio vincere ma controllando i rischi. Oggi potevo rischiare di più con Marc (Marquez) ma forse non aveva senso. Negli ultimi tre giri ho usato troppo la gomma anteriore per stare con lui. Alla fine ho fatto il massimo. I tempi erano quelli della Sprint di ieri, ho fatto una modifica nella parte anteriore della moto ma con il vento inaspettato, era peggio di ieri. Il ritmo non era quello di ieri, oggi per fare 27 ho dovuto spingere troppo. Sono felice, una gara combattuta, penso di aver fatto una gara intelligente e sono veloce. Mi sento vicino all’anno scorso ma con più testa. Pecco è un grande Campione ed essere in lotta con lui è qualcosa di bello, lui già si è trovato in questa posizione, per me è nuovo e mi concentro su quello che posso controllare. Il resto non dipende da me, vediamo cosa possiamo portare a casa.”

