MotoGP | GP Australia: La partenza da brividi di Marc Marquez [VIDEO]

MotoGP GP Australia – Marc Marquez non ama le cose semplici e si rende sempre autore di rimonte fantastiche, come oggi. La sua partenza è stata condizionata pesantemente da un tear-off che lo spagnolo si era tolto poco prima del via per la presenza di un insetto che gli impediva la visuale e che si è ritrovato sotto la gomma posteriore. Slittamento, posizioni perse, il pilota del team Gresini si ritrova tredicesimo ma dopo poche curve è già settimo e da lì, inizia la rimonta che lo porterà al terzo successo stagionale.