MotoGP | GP Australia Gara, Bagnaia: “In condizioni normali siamo i più forti”

MotoGP GP Australia Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso il Gran Premio d’Australia classe MotoGP in terza posizione, alle spalle di Marc Marquez e Jorge Martin.

Il Campione in carica della Ducati ha retto il ritmo dei due spagnoli fino a quando la gomma anteriore ha retto, poi ha mollato chiudendo ad oltre dieci secondi dalla vetta.

Questo risultato lo allontana dalla vetta della classifica iridata, Martin ha ora un vantaggio di 20 punti, che potevano essere 25 senza il sorpasso di Marquez avvenuto a pochi giri dalla fine. Ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Più di così era difficile, gli altri due hanno fatto un lavoro migliore del nostro. Purtroppo ho iniziato a faticare con la gomma davanti e ho dovuto mollare per finire la gara. Alla fine abbiamo fatto il massimo, peccato aver perso la strada ieri. Di passo ero vicino ai primi due fino a quando non ho avuto problemi. Vediamo di fare un altro step. Ieri c’era tanto vento, io non ero nella condizione di tenere quel ritmo lì, il passo è stato incredibile, Jorge andava forte, Marc ancora di più. Tosta oggi ma l’importante era cercare di chiudere il gap, andiamo nelle prossime che sono più nella mia direzione per recuperare. Non sono preoccupato per le prossime gare, in condizioni normali siamo i più forti, vedremo nelle prossime. Quando è tutto a posto riusciamo ad essere davanti, è la nostra potenzialità. Oggi purtroppo ho dovuto mollare ed i 10 secondi sono stati una conseguenza. Più di terzo non era possibile fare. I miei errori stanno pesando, così come le gare dove sono stato buttato per terra. Viviamo sempre nel mondo reale, proviamo a fare il massimo, siamo molto veloci e forti come Jorge, è una lotta ad armi pari.”

4.7/5 - (42 votes)