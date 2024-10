MotoGP | Gp Australia Gara: Marquez piega Martin, Bagnaia è terzo

MotoGP Gp Australia Gara – Uno straordinario Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Australia classe MotoGP, 17esimo appuntamento della MotoGP 2024, disputato sullo splendido tracciato di Phillip Island.

L’otto volte iridato è stato più forte di tutti, anche di una visierina a strappo che in partenza lo ha fatto pattinare e perdere ben undici posizioni, da secondo a tredicesimo, ma dopo poche curve era già settimo.

L’ex pilota della Honda e prossimo pilota Ducati Factory non si è perso d’animo e giro dopo giro ha recuperato posizioni sorpassando Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia e a quattro giri dal termine il leader della classifica iridata Jorge Martin.

Per Marquez 62esima vittoria in MotoGP, terza della stagione dopo Aragon e Misano, quarta a Phillip Island, solo Valentino Rossi e Casey Stoner hanno vinto di più in Australia, sei successi.

Martin guadagna comunque altri 4 punti su un Pecco Bagnaia che ha cercato di resistere al ritmo imposto dai due spagnoli, ma che si è dovuto arrendere andando a tagliare il traguardo con oltre 10 secondi di distacco, esattamente 10.100s. In Campionato il distacco da Martin cresce a 20 punti, mentre Marquez è terzo con 14 punti di vantaggio sul terzo classificato, Enea Bastianini.

Tornando alla classifica della gara quarto al traguardo un ottimo Fabio di Giannantonio, che in attesa di operarsi alla spalla sinistra infortunata al Red Bull Ring, fa una bellissima prestazione, chiudendo a soli 2.897s da Bagnaia.

A completare il dominio della Ducati (sei moto nelle prime sei posizioni, ndr) Enea Bastianini (Ducati Factory) e Franco Morbidelli (Pramac Racing).

In Top Ten anche Brad Binder con la KTM Factory, Maverick Vinales con l’Aprilia, Fabio Quartararo, nono con la migliore delle moto giapponesi, la Yamaha YZR-M1 e Raul Fernandez, decimo con l’Aprilia RS-GP del Team Trackhouse, unica moto in pista priva delle alette (scelta del Team e del pilota spagnolo, ndr).

A punti anche Jack Miller con la KTM, Johann Zarco con la migliore delle Honda, quella del Team LCR, Alex Rins con la Yamaha, Luca Marini su Honda e Alex Marquez, Ducati Gresini.

Sedicesimo al traguardo uno spento Aleix Espargarò con l’Aprilia seguito dalla KTM del Team GASGAS Tech3 di Augusto Fernandez, dalla Honda di Takaaki Nakagami e dalla Ducati del VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi.

Quest’ultimo era partito benissimo (era secondo, ndr), ma prima ha dovuto scontare un long-lap penalty per l’incidente di ieri con Maverick Vinales ed è poi scivolato alla curva 4 (è poi risalito in sella, ndr).

Non hanno concluso la gara Joan Mir con la Honda Repsol e Lorenzo Savadori, in sella alla seconda Aprilia Trackhouse (sostituiva l’infortunato Miguel Oliveira, ndr). Non ha preso parte alla gara per precauzione dopo l’high-side avvenuto nella Sprint Race il rookie Pedro Acosta.

