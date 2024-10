MotoGP | Gp Australia Gara, Marc Marquez: “Questo weekend mi sono trovato molto bene”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez stellare a Phillip Island, teatro del Gran Premio d’Australia, 17esima tappa della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato che scattava dalla seconda casella, ha avuto un problema in partenza (la visierina a strappo tolta si è messa proprio sotto alla ruota posteriore, che in partenza ha prima “fumato” e poi pattinato, ndr) che lo ha fatto retrocedere in 13esima posizione, da lì una furibonda rimonta culminata a pochi giri dalla fine con il sorpasso decisivo su Jorge Martin.

Terzo successo stagionale dopo Aragon e Misano per il #93 della Ducati, 62esimo in Top Class, quarta a Phillip Island, solo Valentino Rossi e Casey Stoner hanno vinto di più in Australia, sei successi. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Questo weekend mi sono trovato molto bene, oggi in gara avevo passo, non mi aspettavo quella partenza e di perdere Martin, ma ho deciso di non risparmiare la gomma per dare tutto. Quando ero dietro a Martin ero comodo, mi sentivo sicuro e con passo ma ho provato a non usare molto la gomma dietro perché l’avevo usata molto all’inizio e quando li ho raggiunti (Bagnaia e Martin, ndr) mi partiva. Abbiamo preso rischi all’inizio, Jorge aveva più di perdere da me e ho lanciato l’attacco come ho sempre fatto nelle gare fatte qui. Dobbiamo cercare un miglior bilanciamento nelle curve a destra. Il tear-off? Ho sbagliato io ma non avevo chance, sempre ci siamo detti di non toglierlo in griglia perché può danneggiare qualcuno, ma questa volta, quando ho messo il front device, avevo un insetto grande sulla visiera, non vedevo bene. Pensavo che con il vento andasse via, sono partito normale ma quando ha iniziato a fumare, ho capito che era quello il problema.”

