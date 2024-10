MotoGP | GP Australia Gara, Bastianini: “Avevo aspettative più alte”

MotoGP GP Australia Ducati – Enea Bastianini si aspettava di più dalla gara di Phillip Island, tracciato che ha ospitato il Gran Premio d’Australia, 17esima tappa della MotoGP 2024.

Dopo il terzo posto della Sprint Race, è arrivato un quinto posto nella gara “lunga” della domenica, un risultato che allontana il riminese di 14 punti dal terzo posto nella classifica iridata occupata da Marc Marquez. Ecco cosa ha detto la “Bestia” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Aspettative più alte, dal primo giro non mi sono sentito a mio agio. E’ stato un peccato non riuscivo a spingere, mi si chiudeva il davanti e non è andata come speravo. Lotta con Marquez per il terzo posto? Conta la classifica finale ma conta anche fare delle belle gare, oggi ho avuto tante difficoltà che dobbiamo capire da dove sono venute. Pensiamo alle prossime tre gare, vediamo di rifarci in Thailandia dove l’anno scorso non ero andato bene. Mi aspettavo di essere veloce da subito ma nei primi giri ho faticato tanto e quando ero da solo è stato ancora peggio, con Pecco ci siamo parlati prima ed ha riscontrato le stesse problematiche. Non ne avrei avuto oggi, gli ultimi giri ho spinto con Diggia. Dobbiamo capire cos’è successo perché quando mi ha sorpassato ho perso otto decimi.”

4.7/5 - (42 votes)