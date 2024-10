MotoGP | Gp Australia, Bezzecchi: “Dito medio di Vinales? Io mi sarei preoccupato del pilota a terra”

MotoGP GP Australia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non ha avuto un weekend fortunato in Australia.

Il #72 del VR46 Racing Team ha chiuso la gara domenicale in ultima posizione dopo una scivolata alla curva 4 e un long-lap penalty inflitto per l’incidente avvenuto nella Sprint Race con Maverick Vinales (clicca qui per vedere il video dell’incidente tra Bezzecchi e Vinales).

Lo spagnolo appena rialzatosi aveva fatto il dito medio al riminese che era ancora a terra e successivamente aveva chiesto la penalità per il pilota della Ducati. Ecco le parole del “Bez” rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Dito Medio Vinales Gp Australia MotoGP 2024

“Oggi mi sono reso conto che la botta è stata grossa perché oggi mi chiedevano tutti come stessi. Personalmente sto bene, ho un po’ di acciacchi, soprattutto alla spalla sinistra e alla gamba destra. Ho frenato come frenavo sempre, in quel giro Vinales ha frenato prima. Ci sono arrivato più piano perché con lo spostamento dell’aria che ho ricevuto dopo il sorpasso la mia moto ha rallentato molto ma con il vuoto d’aria ho preso velocità. E’ fatica per entrambi, non voglio dare la colpa a lui non voglio attaccarlo come lui a fatto con me. Mi sarei preoccupato a parti invertite di sapere come stava Vinales invece di farmi il dito medio ed attaccarmi per mezz’ora come ha fatto dopo.”

