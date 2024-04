MotoGP | Gp Austin Prove: Martin, è record, Bagnaia è quarto davanti ad Acosta

MotoGP Gp delle Americhe Prove – Jorge Martin su Ducati ha ottenuto il miglior tempo nel secondo turno di prove del Gran Premio delle Americhe, unica sessione valida per l’accesso diretto in Q2.

Il pilota del Pramac Racing ha stabilito il nuovo record della pista con il crono di 2:01.397 (il record precedente apparteneva a Bagnaia, 2’01.892, ndr), precedendo di soli 76 millesimi Maverick Vinales su Aprilia, il più veloce della sessione mattutina.

Ottimo terzo tempo per Marc Marquez, che sfruttando anche l’aiuto del fratello Alex, ha portato la Ducati Gresini #93 direttamente in Q2.

Pecco Bagnaia ha chiuso quarto a 0.411s da Martin. Il tre volte iridato (una in Moto2 e due in MotoGP, ndr) ha preceduto il rookie Pedro Acosta, che in sella alla KTM del Team GASGAS Tech3 dopo il podio di Portimao, si è messo alle spalle l’Aprilia RS-GP 24 di Aleix Espargarò.

Seguono quattro Ducati, quella del redivivo Franco Morbidelli (Pramac Racing), settimo, di Enea Bastianini (Team Factory) e quelle del VR46 Racing Team di Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi, con il #72 che è l’ultimo pilota ad accedere direttamente alla fase finale delle qualifiche.

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tutti gli altri, tra cu i piloti Yamaha Fabio Quartararo (17esimo) e Alex Rins (18esimo) e tutte le Honda, Johann Zarco, Joan Mir, Luca Marini e Takaaki Nakagami, che chiudono la classifica dei tempi.

