MotoGP | GP Austin Day 1, Marc Marquez: “Obiettivo prime due file”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha ottenuto il terzo tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato ha chiuso alle spalle di Jorge Martin e Maverick Vinales e domani punterà alle prime due file dello schieramento per poter poi fare bene nella Sprint Race del sabato e nella gara “lunga” della domenica.

Ecco cosa ha detto a Sky Sport il pilota del Gresini Racing che nel suo giro veloce ha sfruttato anche la scia di suo fratello Alex.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Austin MotoGP 2024

“E’ stata una giornata interessante, abbiamo lavorato molto con il Team. Il setting iniziale non mi piaceva, poi abbiamo lavorato con la squadra e siamo migliorati. La Honda in queste curve stop-and-go lavorava bene, con la Ducati è diverso, devi fare il tempo in una maniera diversa e l’ho capito oggi pomeriggio. Questa è una pista dove è difficile fare il giro secco, perchè ci sono tante staccate ed è facile fare un lungo. L’obiettivo domani sono le prime due file per poter poi lottare per la Top Five. Non sono ancora a posto nell’ultima parte della pista (curve 11 e 12), faccio fatica con i freni. Proveremo a migliorare, ma sono contento di questo venerdì, anche se è difficile capire il passo, perchè ad esempio io e Pecco (Bagnaia) avevano la media mentre gli altri la soft. Al momento Martin, Vinales, Bastianini e Pecco sono più veloci di noi.”

