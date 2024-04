Moto2 | Gp Austin Prove 1: Aldeguer da record, Foggia ottimo terzo

Moto2 Gp delle Americhe Prove 1 – Fermin Aldeguer (SpeedUp) ha conquistato il miglior tempo nella sessione “Prove 1” della classe Moto2 sul circuito di Austin, teatro del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024.

Il #54 ha battuto il record della pista che apparteneva a Cameron Beaubier facendo segnare l’All Time Lap Record con il crono di 2:08.359.

Alle spalle di Aldeguer un’altra Boscoscuro, quella di Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) staccato di 0.282s e a sua volta davanti al nostro Dennis Foggia (Italtrans) di soli 88 millesimi.

Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) è quarto, davanti a Jake Dixon (Aspar), Barry Baltus (Racing GP) e al nostro Celestino Vietti, settimo con la Kalex del Team Red Bull Ajo.

Chiudono la Top Ten Alonso Lopez (SpeedUp, il più veloce della mattinata), Ai Ogura (MT Helmets – MSI) e il leader della classifica iridata Aron Canet (Fantic Racing), scivolato senza conseguenze.

Turno difficile per i piloti del Team Gresini Manuel Gonzalez e Albert Arenas, entrambi caduti con il turno chiuso rispettivamente in 15esima e 20esima posizione. Sessione da dimenticare per il nostro Tony Arbolino (Marc VDS) che ha chiuso 22esimo, staccato dalla vetta di 1.352s.

Ricordiamo che i primi 14 classificati della combinata di questa sessione e di quella di domani mattina (pomeriggio in Italia, ndr) accederanno direttamente alla Q2, mentre gli altri si giocheranno i restanti quattro posti in Q1.

