MotoGP | Gp Austin Prove Libere 1: Vinales il più veloce, conferme da Martin e Acosta

MotoGP Gp delle Americhe Prove Libere 1 – Maverick Vinales è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2024.

Sul circuito di Austin il #12 ha portato in testa la sua Aprilia RS-GP con il crono di 2:03.294, andando a precedere di 0.149s il leader della classifica iridata Jorge Martin (Ducati Pramac) e di 0.312s il rookie della KTM (Team GASGAS Tech3) Pedro Acosta, reduce dal podio di Portimao, il primo in Top Class.

Bene Enea Bastianini e Marco Bezzecchi che in sella alle Ducati (GP 24 per la “Bestia” e GP 23 per il “Bez”) hanno chiuso in quarta e quinta posizione, piazzando le loro Desmosedici davanti alla KTM del sud-africano Brad Binder.

Buona la prova di Franco Morbidelli, settimo con la Ducati Factory del Team Pramac, dopo aver saltato tutti i test invernali a causa di un infortunio.

Marc Marquez in sella alla Ducati Gresini (GP 23) ha chiuso ottavo a 0.709s dalla vetta, davanti alla KTM dell’australiano Jack Miller e alla Ducati Desmosedici GP 23 del romano Fabio di Giannantonio. Il Campione in carica Pecco Bagnaia ha chiuso 11esimo a poco meno di un secondo dalla vetta.

Le prime moto non europee in classifica sono le Yamaha, Alex Rins ha chiuso 13esimo, subito davanti al team-mate Fabio Quartararo (i due sono staccati di poco più di un secondo, ndr).

La migliore delle Honda è quella di Luca Marini (Repsol Honda), 15esimo a 1.108s dalla vetta. Il pilota pesarese si è messo alle spalle il team-mate Joan Mir, mentre le altre due RC213V di Johann Zarco ed Takaaki Nakagami occupano le ultime due posizioni con il 21esimo e 22esimo tempo.

