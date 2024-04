Moto2 | Gp Austin Prove Libere: Ogura al comando, Vietti è quarto

Moto2 Gp delle Americhe Prove Libere – Ai Ogura ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove della classe Moto2 ad Austin, teatro del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI ha portato in vetta la sua Boscoscuro con il crono di 2:09.218, crono che gli ha permesso di battere di soli 61 millesimi il pilota di casa Joe Roberts (OnlyFans American Racing) e di 0.141s il compagno di marca Alonso Lopez.

Quarto tempo per il nostro Celestino Vietti, che in sella alla Kalex del Team Red Bull Ajo ha preceduto la seconda Boscoscuro del Team MT Helmets – MSI di Sergio Garcia. Tre Boscoscuro nelle prime cinque posizioni, a confermare l’ottimo lavoro fatto dall ex pilota di Schio.

Il rientrante Jake Dixon (Aspar) ha chiuso sesto, davanti al leader della classifica iridata Aron Canet (Fantic Racing), al nostro Dennis Foggia (Italtrans) e a Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing). Somkiat Chantra (Team Asia) chiude la Top Ten.

Indietro Tony Arbolino (Marc VDS) che ha chiuso 13esimo; il pilota di Garbagnate Milanese è seguito da Deniz Oncu (Red Bull Ajo), Manuel Gonzalez (Gresini), Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp) e da un Fermin Aldeguer (SpeedUp) in difficoltà.

