Cadute Motocross, Dovizioso a Petrucci: “Le cose o si fanno bene o non si fanno, vero?”

Motocross – Andrea Dovizioso è stato operato dopo la brutta caduta avvenuta mentre si allenava con la moto da cross a Terranuova Bracciolini.

Il “Dovi” era caduto perdendo conoscenza e subito era stato soccorso e trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi. Successivamente è stato trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo dove il Prof. Giuseppe Porcellini e la sua equipe hanno sistemato la frattura della clavicola con l’inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare.

Lex pilota di Honda, Yamaha e Ducati MotoGP ha anche trovato il tempo di scherzare tramite social con il suo ex team-mate Danilo Petrucci, anche lui vittima di una terribile caduta mentre si allenava (questa volta a Cingoli, ndr) con la moto da cross, caduta che ha procurato al ternano la rottura di diversi denti, della mandibola in due parti, della clavicola e della scapola.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Caduta Motocross Terranuova Bracciolini

“Sono stato trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. Ieri il prof. Giuseppe Porcellini e la sua equipe hanno sistemato la frattura della clavicola con l’inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare.

È stata un’operazione lunga, ma perfettamente riuscita. Ora mi aspetta Fabrizio Borra e il Fisiology Center per tutta la riabilitazione. La strada da percorrere sarà tosta, ma, ancora una volta, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno facendo sentire il loro supporto. È un’energia preziosa. Vi aggiornerò nei prossimi giorni.. per ora, nuovamente, grazie! Vi leggo. P.S. Le cose o si fanno bene o non si fanno, vero Danilo Petrucci?”

