MotoGP | Gp Austin Gara, Vinales: “Stiamo vivendo un sogno”

MotoGP Gp Austin Aprilia Racing – Maverick Vinales su Aprilia RS-GP ha vinto il Gran Premio delle Americhe classe MotoGP, terza gara della MotoGP 2024.

Il pilota dell’Aprilia che ieri aveva vinto la Sprint Race e che partiva dalla pole position, nonostante una partenza non perfetta e un primo giro chiuso in 11esima posizione, è stato autore di una grandissima rimonta che lo ha portato a vincere la decima gara in MotoGP, quarta per l’Aprilia.

Vinales torna alla vittoria, non gli accadeva dal Qatar 2021, tre anni e 18 giorni fa. Ecco cosa ha detto il #12 a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara Gp Austin MotoGP 2024

“E’ la miglior gara nel Mondiale, dopo Silverstone in 125. Ci sono stati momenti difficili, stiamo vivendo un sogno. Cerco costanza e sappiamo che se trovo il bilanciamento possiamo fare delle gare così, mi sono trovato bene anche in Portogallo. Adesso dobbiamo festeggiare e poi penseremo al resto. Peccato per la caduta di Portimao perché potevo essere davanti in classifica, sappiamo che possiamo fare il 100%, dico sempre alla squadra di darmi il massimo perché so che posso farcela. Sono contentissimo di quello che ha fatto il team in questi giorni. Quando ho fatto il miglior giro ho aperto un gap grosso e poi ho controllato perché stavo riscaldando troppo la gomma così ho voluto gestirla, ho visto che stava arrivando Acosta ma poi ho ripreso a girare veloce. Abbiamo avuto il dubbio sulla gomma, ero convintissimo della media ma poi ho visto che gli altri mettevano la soft ma non abbiamo sbagliato.”

