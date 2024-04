MotoGP | Gp Austin Gara: Vinales, vittoria in rimonta su uno straordinario Acosta, Bastianini è terzo

MotoGP Gp delle Americhe Sprint Race – Maverick Vinales dopo aver centrato la pole position ed essersi aggiudicato la Sprint Race, ha vinto anche la gara “lunga” del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota di Figueres non ha avuto una partenza felice e alla prima curva è rimasto coinvolto in un contatto e nel primo giro era solamente 11esimo. Ha poi iniziato una rimonta che giro dopo giro, sorpasso dopo sorpasso, lo ha portato in testa alla gara ad otto giri dalla fine dei venti disputati. Per il #12 dell’Aprilia è la decima vittoria in Top Class, non vinceva dal Qatar 2021, tre anni e 18 giorni fa e diventa vincitore con tre case diverse, Suzuki, Yamaha e Aprilia. Per la casa veneta si tratta della quarta vittoria in top class.

Sul secondo gradino del podio è salito uno straordinario Pedro Acosta, che in sella alla GASGAS del Team Tech3 fa il secondo podio consecutivo in Top Class, pilota più giovane a riuscirci. Il #31, già iridato della Moto3 (2021) e Moto2 (2023) ha anche il record di pilota più giovane a guidare una gara.

Ottima anche la gara di Enea Bastianini (Ducati Factory), che proprio a poche tornate dalla fine è riuscito ad agguantare la terza piazza sorpassando Jorge Martin (Ducati Pramac), posizione che gli regala anche la seconda posizione nel Mondiale proprio alle spalle di Martin, giunto quarto al traguardo.

Quinto sotto alla bandiera a scacchi un anonimo Pecco Bagnaia, che solo nelle fase iniziali della gara ha lottato per le prime posizioni. Il Campione in carica è giunto al traguardo con oltre sette secondi di distacco dalla vetta. Dietro a lui la Ducati Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team del romano Fabio di Giannantonio.

In Top Ten anche Aleix Espargarò con la seconda Aprilia ufficiale, Marco Bezzecchi con la seconda Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team, Brad Binder con la KTM e Raul Fernandez con l’Aprilia RS-GP 23 del Trackhouse Racing.

A punti anche Miguel Oliveira con la RS-GP 24 del Trackhouse Racing, Fabio Quartararo con la Yamaha (12esimo e prima moto non europea al traguardo, ndr), Jack Miller con la KTM, Augusto Fernandez con la seconda KTM del Team GASGAS Tech3 e Alex Marquez (Ducati Gresini), caduto e poi risalito in sella.

Caduto Marc Marquez, con l’otto volte iridato che aveva preso la testa della gara a metà gara (decimo giro), ma che poi ha perso il controllo della sua Ducati Desmosedici GP 23 in staccata mentre era al comando.

Unica Honda al traguardo quella di Luca Marini (Repsol Honda), ultimo e staccato dalla vetta di oltre 33 secondi. Caduti Takaaki Nakagami, Johann Zarco e Joan Mir per le Honda, poi anche Alex Rins con la Yamaha e Franco Morbidelli con la Ducati Pramac.

La classifica iridata vede Martin al comando con 21 punti di vantaggio su Enea Bastianini, 24 su Maverick Vinales e 26 su Pedro Acosta. Bagnaia è quinto staccato di 30 lunghezze.

