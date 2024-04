MotoGP | GP Austin Gara, Acosta: “Mi sono divertito come un bambino”

MotoGP KTM Tech3 – Straordinaria gara del rookie Pedro Acosta ad Austin, teatro della terza gara della MotoGP 2024.

Il pilota della KTM Team GASGAS Tech3, già iridato della Moto3 e della Moto2, è stato autore di sorpassi mozzafiato fatti senza nessun timore riverenziale sui big della MotoGP. Alla fine è arrivato uno splendido secondo posto, secondo podio consecutivo, pilota più giovane a riuscirci.

Acosta è anche il primo pilota della sua età (Mazarrón, 25 maggio 2004) a guidare una gara della MotoGP. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Austin MotoGP 2024

“Oggi mi sono divertito come un bimbo, era dalla Moto3 che non mi divertivo così, anche se ho fatto secondo. Gara di fuoco! Ieri ho fatto un disastro con la gomma posteriore, quando mi ha passato Jorge (Martin) alla 11, la gomma era finita. Oggi abbiamo provato la media e ringrazio il team perchè avevano più fiducia di me, hanno lavorato come dei matti per fare un weekend così. Brad (Binder) è il punto di riferimento, tutte le informazioni dei test di Pol (Espargarò) e Dani (Pedrosa) sono molto importanti. Infatti questo weekend nella Sprint abbiamo migliorato grazie anche al loro lavoro. Il mio circuito preferito? Portimao, Australia e Mugello ma non abbiamo una data per la prima vittoria, perché porta solo pressione.”