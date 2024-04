MotoGP | GP Austin Gara, Espargarò: “Felice per Maverick e Aprilia”

MotoGP Aprilia Racing – Nonostante il contatto alla partenza abbia condizionato la sua gara, Aleix Espargarò è comunque riuscito a rimontare, concludendo il Gran Premio delle Americhe in settima posizione. Il pilota spagnolo si è detto soddisfatto del risultato e si è congratulato con il compagno di squadra, Maverick Vinales per la brillante vittoria.

Dichiarazioni Aleix Espargarò, GP Austin

“Con il passo gara che ho fatto, avrei potuto stare nella top cinque, ma purtroppo il contatto in partenza mi ha fatto retrocedere fino alla quattordicesima posizione. Nonostante non sia stato abbastanza competitivo, sono comunque soddisfatto del risultato. La moto funziona bene, Maverick lo ha dimostrato. Sono felice per lui e per Aprilia, ce lo meritavamo. Credo che sarà un ottimo anno per Aprilia, sicuro ci divertiremo”