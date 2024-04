MotoGP | GP Austin Gara, Mir: “Continuiamo a provarci”

MotoGP Repsol Honda Team – Continuano le gare difficili per Joan Mir con la Honda. Il pilota spagnolo è stato costretto al ritiro nel Gran Premio delle Americhe, a causa di una caduta durante il nono giro. Fortunatamente nessuna conseguenza per Mir, che si è detto comunque soddisfatto dei tempi sul giro registrati prima della caduta.

Dichiarazioni Joan Mir, GP Austin

“Un finale difficile in un weeken difficile. Non abbiamo iniziato la gara molto bene, quindi eravamo abbastanza indietro, ma poi ho trovato il mio ritmo e sono riuscito a stare davanti agli altri piloti Honda. Ho iniziato ad avvicinarmi al gruppo davanti, ma sfortunatamente ho perso il posteriore alla curva sei e sono caduto. Non c’è molto altro da aggiungere. Tutti stanno lavorando, continuiamo a provarci e a rimetterci in sesto per rifare tutto alla prossima gara”.