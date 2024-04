MotoGP | GP Austin Gara, Bastianini: “Abbiamo ritrovato la strada”

GP Austin MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha chiuso il Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024, in terza posizione dopo una bella gara.

Il pilota riminese è stato autore di un buon scatto al via, ma è poi rimasto intruppato e solo dopo metà gara è riuscito a risalire chiudendo terzo alle spalle di Vinales ed Acosta.

Il podio gli “regala” la seconda posizione in Campionato alle spalle di Jorge Martin (sono 21 i punti di distacco dal pilota Pramac Racing), ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Austin MotoGP 2024

“Ero partito per fare una bella prima parte di gara, ma il voler stare davanti subito ha compromesso tutto. Ho faticato con il posteriore, ma la seconda parte è il mio punto preferito dove riesco ad esprimermi al 100%. Mi sarebbe piaciuto vincere, ma sono contento. E’ la gara peggiore dell’anno perché è una pista strafisica, io sono provato e Pedro è stato male (ha vomitato prima del podio, ndr), Maverick (Vinales) ne aveva di più ma ho retto bene e sono contento del mio lavoro. Abbiamo lavorato molto bene ad inizio anno, facendo le modifiche giuste, abbiamo una buona base per fare bene ovunque. Mi manca esplosività soprattutto nelle Sprint. La nuova moto lavora bene in inserimento, è stato rivisto il motore e la ciclistica, mi aiuta molto in frenata. Siamo tornati sulla strada giusta, la base funziona su tutte le piste e sono contento.”

