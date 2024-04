MotoGP | GP Austin: Bezzecchi parla di NBA e della prossima gara al COTA

MotoGP GP Austin Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha vissuto una serata magica vivendo l’atmosfera dell’NBA.

Il pilota riminese del VR46 Racing Team ha visto dalla prima fila l’ultimo match in casa della regular season degli Houston Rockets contro gli Orlando Magic.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che da venerdì (ore 17:45 italiane, ndr) scenderà in pista al Circuit of The Americas per la prima sessione di prove del Gran Premio delle Americhe.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Austin MotoGP 2024

“Che serata! Mi piace molto il basket ed è stato davvero bellissimo vedere da così vicino i giocatori di Houston e vivere l’atmosfera della NBA. Ho avuto anche la fortuna di fare il primo tiro, erano giorni che ero un po’ in ansia per questo, è stata una bella emozione. Per la gara, il COTA è davvero una pista complicata, tecnica e impegnativa a livello fisico. Abbiamo lavorato molto per questo GP in queste due settimane a casa e non vedo l’ora di tornare in pista per avere i primi feedback sul campo.”

5/5 - (15 votes)