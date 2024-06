MotoGP | Gp Assen Gara, Martin: “Ero al limite, non potevo fare di più”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha bissato il secondo posto della Sprint Race nella gara “lunga” della domenica del Gran Premio d’Olanda.

Il pilota del Pramac Racing, che scattava dalla seconda fila dopo la penalità avuta in qualifica, è partito molto bene, ma non è mai riuscito ad impensierire Pecco Bagnaia.

Martin guida sempre la classifica, ma adesso il vantaggio sul #1 della Ducati è sceso a 10 punti. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Ho dato il massimo, oggi non potevo fare di più, la penalità l’ho subito risolta in partenza e poi mi sono subito messo in seconda posizione. Mi trovavo bene, anche con la gomma media e quando ho visto 1:31.9 sul cruscotto non volevo crederci. Pecco era però su un altro livello, ma sono contento perchè abbiamo recuperato il gap che avevamo venerdì e e ieri mattina. Sono felice del secondo posto in una pista dove non ero mai salito sul podio, ero secondo con margine e non aveva senso rischiare. Pecco aveva un passo superiore, era lui che gestiva il gap, lui ‘giocava’ con il cronometro. Anche se lo avessi superato in partenza, non sarei riuscito a tenere il suo passo. Oggi il massimo era fare secondo, gli ultimi giri non avevo più l’anteriore. Perdevo al T2, alla curva sei lui era velocissimo, sembrava non frenasse. Ci riproveremo al Sachsenring.”

