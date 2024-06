MotoGP | GP Assen Gara, Bastianini: “Mi sono divertito”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Gara in rimonta e chiusa con un podio quella di Enea Bastianini ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda. Secondo podio consecutivo dopo quello del Mugello.

Il #23 della Ducati che scattava dalla decima casella, nonostante una partenza non perfetta e primi giri non all’altezza, è riuscito poi a recuperare sino a giocarsi il podio con Fabio di Giannantonio, Maverick Vinales e Marc Marquez. Ecco cosa ha detto la “Bestia” che ha chiuso terzo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“Anche oggi ho dovuto superare Binder, che è da sempre uno dei piloti più duri da superare (ieri aveva indicato anche Sam Lowes, ndr). La gara è stata un pò strana, soprattutto all’inizio la perdevo spesso in uscita di curva, non riuscivo ad andare sul gas. La situazione è poi migliorata e mi sono divertito, ho fatto molti sorpassi. Sapevo che non sarei riuscito a prendere Pecco (Bagnaia) e Martin. Alla fine abbiamo optato per la hard anteriore, non era facile da gestire ma abbiamo sofferto più sul posteriore. Sorpasso su Marc (Marquez)? Abbiamo mollato i freni 4/5 volte per allungare la staccata e ci siamo toccati.”

