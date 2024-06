MotoGP | GP Assen Gara, Bagnaia: “Adoro le curve veloci e quelle da raccordare”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Hat-trick per Pecco Bagnaia al TT Circuit di Assen, pole position, vittoria sabato nella Sprint e domenica nella gara “lunga”, oltre al giro veloce.

Il pilota della Ducati è stato un assoluto dominatore del weekend olandese, per il piemontese terza vittoria consecutiva ad Assen, 23esima in MotoGP (eguaglia Casey Stoner nelle vittorie con la Ducati, ndr), 33esima in carriera.

Questa vittoria lo avvicina anche in classifica, dove si è portato a 10 lunghezze dal leader Jorge Martin. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“Quando si corre c’è poco spazio per i pensieri, vanno controllate tutte le situazioni. C’era molto vento ed andava controllata la gomma anteriore. Abbiamo scelto la dura ma in certi punti della pista eravamo al limite. Jorge (Martin) per due volte ha provato a prendermi, ma ho subito risposto, ho cercato di fare il massimo. Sono molto critico con me stesso, lavoro tanto, ho fatto errori evitabili come quello di Barcellona, c’è sempre da imparare, non si diventa Campioni dan nulla. Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo ancora farne tanta. Podio con la moto che esce da sotto col fumo? Bella tamarrata (ride, ndr).”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Analisi Gara GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“Venerdì mattina siamo andati talmente forte con la gomma media che chi ha messo la soft non ci ha superati. In altre piste invece accade che parto bene, ma poi mettono la gomma nuova e mi superano. Questa pista si adatta molto al mio stile di guida, la moto era nervosa, si muoveva tanto, ma abbiamo lavorato per metterla a posto sul veloce. Adoro le curve veloci e quelle da raccordare.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Prossime Piste Gara GP Olanda Assen Ducati MotoGP 2024

“Al Sachsenring Martin e Marc (Marquez) vanno molto forte, ma la scorsa stagione a fine gara ero veloce. Tutte le prossime piste si adattano, anche quelle extra-europee, dove ho sempre ottenuto grandi risultati.”

4.7/5 - (42 votes)