MotoGP | Gp Assen Gara: supremazia Bagnaia, vittoria su Martin e Bastianini

MotoGP Gp Olanda Assen Gara – Pecco Bagnaia ha fatto hat-trick al TT Circuit di Assen, dove ha centrato pole position, successo nella Sprint e vittoria nella gara “lunga” della domenica.

Così come nella gara Sprint, il due volte iridato della MotoGP ha preso subito il comando delle operazioni, non lasciando mai la testa della gara, arrivando a girare su tempi inarrivabili per tutti gli altri, con il solo Jorge Martin che ha provato a tenerne il passo.

Per il pilota piemontese quinta vittoria della stagione dopo quelle ottenute a Lusail, Jerez, Barcellona e Mugello, 23esima in MotoGP (tutte con la Ducati, eguaglia Casey Stoner, ndr), 33esima in carriera. Terza vittoria consecutiva ad Assen.

Come detto sul secondo gradino del podio è salito così come ieri Jorge Martin, che ha provato l’azzardo della gomma media anteriore, che però non gli ha comunque permesso di tenere il passo di Bagnaia.

Grande la lotta per il terzo gradino del podio che ha visto protagonisti Enea Bastianini, Maverick Vinales, Marc Marquez e Fabio di Giannantonio.

Alla fine a spuntarla è stato Enea Bastianini, che scattato dalla decima casella ha poi rimontato sino al terzo posto. Quarto all’arrivo Marc Marquez, che dopo la caduta di ieri, si è giocato il podio fino a poche tornate dalla fine. Dietro all’otto volte iridato un ottimo Fabio di Giannantonio in sella alla Ducati VR46 Racing Team e Maverick Vinales, unica Aprilia in pista visti i forfait degli infortunati Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori.

Chiudono la Top Ten Brad Binder (KTM), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackouse) e Franco Morbidelli (Ducati Pramac).

A punti anche Jack Miller (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (miglior Honda al traguardo, ndr), Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3) e Miguel Oliveira (Aprilia Trackouse).

Sedicesima e diciassettesima piazza per Takaaki Nakagami (Honda LCR) e Luca Marini (Honda Repsol). Cadute per Alex Rins (alla prima curva subito dietro lo start, ndr), Marco Bezzecchi, Joan Mir e Pedro Acosta, con quest’ultimo caduto all’ultimo giro quando era settimo.

Con questa vittoria Bagnaia accorcia in classifica, portandosi a 10 punti dal leader Jorge Martin. Marc Marquez è terzo staccato di 51 punti, mentre Bastianini è quarto a 64 lunghezze.

