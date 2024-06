MotoGP | GP Assen: Aleix Espargarò salta il GP d’Olanda

MotoGP GP Olanda Assen Aprilia – Aleix Espargarò dopo aver ricevuto il “fit” prima del warm up del Gran Premio d’Olanda, ha deciso di non correre al TT Circuit di Assen.

Il #41 dell’Aprilia era caduto pesantemente nella Sprint Race del sabato. Il pilota di Granollers si era sottoposto a radiografia della mano destra che aveva evidenziato una frattura semplice del metacarpo 5 confermata dalla TAC.

Il pilota della casa veneta ha deciso di saltare sia il warm up che la gara, troppo il dolore alla mano destra, quella di gas e freno, che non gli permette di stringere la mano, tanto che non riusciva neanche a mettersi il guanto.

Come scritto ieri, anche il tester Lorenzo Savadori non correrà, nella caduta avvenuta nella Sprint Race aveva infatti riportato microfratture alla colonna vertebrale ed è già rientrato in Italia.

