MotoGP | Miller: “C’è chi guadagna 12 milioni ed è più lento di me”

MotoGP Miller Vs Quartararo – Jack Miller è un pilota che ha sempre detto quello che pensa, senza filtri e non ha fatto eccezione questa volta.

Gli ultimi movimenti di mercato hanno fatto trovare il pilota australiano al momento senza sella in ottica 2025, anche se ci sono dei posti ancora da assegnare. Il suo posto il prossimo anno verrà preso dal rookie Pedro Acosta, ma il posto che sperava di avere in KTM è andato ad Enea Bastianini e Maverick Vinales.

Parlando di questo argomento ha tirato in ballo (senza nominarlo, ma il riferimento è chiarissimo, ndr) Fabio Quartararo, che ha firmato con la Yamaha per 12 milioni di dollari a stagione. Secondo Miller se ha trovato posto il francese, definito dal #43 più lento dell’ex Ducati, lo troverà anche lui.

Miller si è però dimenticato che Quartararo ha vinto il titolo Mondiale nel 2021, mentre lui non ha fatto meglio di un quarto posto, sempre nell’anno in cui “El Diablo” diventava Campione del Mondo. Ecco cosa hanno detto così come riportato da Motosan.es

Dichiarazioni Jack Miller su Fabio Quartararo Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Ci sono piloti più lenti di me sulla griglia e hanno ancora un lavoro. Un pilota è arrivato dietro di me nell’ultimo Gran Premio e ha firmato per 12 milioni di dollari, quindi sono sicuro che troverò una sella.”

Quartararo non è però voluto entrare nella “centrifuga” innescata dall’australiano, ed ha così risposto.

Dichiarazioni Fabio Quartararo su accuse Jack Miller Gp Olanda Assen MotoGP 2024

“Alla fine non mi faccio coinvolgere in queste cose. So come sono come pilota, conosco il valore che ho e non voglio parlare degli altri piloti. Penso che sia sufficiente mantenere la concentrazione su se stessi e non dare valore a ciò che dicono gli altri.”

