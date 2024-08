MotoGP | GP Aragon: novità Michelin al Motorland

GP Aragon MotoGP 2024 – Il Motomondiale arriva ad Aragon dove domenica è in programma la 12esima gara della MotoGP 2024. Lo scorso anno non si era corso al Motorland, tornato in calendario in questa stagione.

Inaugurato nel 2009, ha ospitato un Gran Premio motociclistico per la prima volta nel 2010 e, divenuto sede fissa della MotoGP, il Motorland Aragon ha addirittura ospitato due gare della MotoGP nel 2020 a causa della pandemia che ha sconvolto il calendario.

Nel 2023, il circuito di 5,077 km, percorso in senso antiorario con 10 curve a sinistra, 7 curve a destra e due rettilinei (il più lungo dei quali è di 968 m) è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione. Tutto il suo asfalto è stato rifatto ed è ora una pista completamente nuova che i team Michelin Motorsport e i loro partner scopriranno per la prima volta.

Per il Gran Premio GoPro de Aragón, Michelin Motorsport fornirà ai suoi partner mescole di gomma simmetriche Soft, Medium e Hard per l’anteriore. Al posteriore, i piloti potranno scegliere tra uno pneumatico Soft con una mescola di gomma orientata alla fermezza, un’opzione Medium che utilizza la stessa filosofia e uno pneumatico Hard dedicato alle alte temperature. Gli pneumatici posteriori saranno asimmetrici, con la spalla sinistra rinforzata, per rispondere al maggior numero di curve su questo lato.

In caso di pioggia, Michelin offrirà i suoi pneumatici Power Rain in mescole Soft e Medium, sia per l’anteriore che per il posteriore. Anche i posteriori saranno asimmetrici, come le loro controparti Power slick.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Aragon MotoGP 2024

“Il controllo dell’usura e del calore saranno le due sfide principali del weekend. Date le condizioni previste, abbiamo scelto mescole di gomma piuttosto dure dalle nostre nuove gamme, poiché la temperatura della pista potrebbe raggiungere i 50 °C. Due anni fa la gara si è svolta il 18 settembre, con un meteo leggermente meno complesso e anche su una pista la cui superficie conoscevamo molto bene. Considerato il nuovo asfalto, la configurazione del circuito e i notevoli vincoli che questa pista impone, sia per gli pneumatici anteriori che per quelli posteriori, ora partiamo da zero con una nuova gomma. Sappiamo che una nuova superficie genera una maggiore usura degli pneumatici posteriori, ma anche notevoli variazioni termiche. Tuttavia, le caratteristiche specifiche dipenderanno dalla granulometria della nuova superficie. Se è “aperta”, il terreno sarà molto abrasivo e se è chiusa (liscia), dovremo fare i conti con rapidi aumenti di temperatura. I primi test saranno molto importanti per l’assetto delle moto, e i piloti dovranno confrontarsi con molteplici combinazioni, ma noi saremo lì per guidarli nelle loro scelte. Come sempre, porteremo tre mescole per l’anteriore, ma tre, invece delle solite due, per il posteriore.”

