MotoGP | GP Aragon: Di Giannantonio aspetta l’ok dei medici

MotoGP GP Aragon Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio aspetta l’ok dei medici per essere in pista al Motorland, il classico “fit” per tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP 23.

Il pilota romano del VR46 Racing Team (nella foto ai box del Red Bull Ring insieme al Team Owner Valentino Rossi, ndr) era stato costretto al forfait in Austria dopo la brutta caduta nelle libere del venerdì. Il #49 ha lavorato duramente per tornare in pista, si sente meglio, ma non sa esattamente quali saranno le sensazioni in sella alla moto.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Aragon MotoGP 2024

“È stata una settimana molto impegnativa tra check medici, allenamenti e fisioterapia. Ho recuperato, mi sento meglio, ma non so esattamente quali saranno le sensazioni in sella alla moto. A livello di mobilità del braccio, direi che ci siamo, ma lavoreremo fino all’ultimo in termini di forza. Guardare una gara dal divano di casa non è mai una bella situazione per un pilota, abbiamo fatto tutto il possibile per tornare in sella quanto prima e aspettiamo solo l’ultimo controllo per poter concentrarci poi al massimo sul weekend di gara su uno dei tracciati più particolari del calendario.”

