MotoGP | GP Aragon, Marini: “Al Motorland per continuare a migliorare”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Il Motomondiale entra in una fase cruciale, nove gare in 12 settimane prima di chiudere la stagione, prossimo appuntamento, il 12esimo, al Motorland di Aragon.

Luca Marini da questa stagione in sella alla Honda RC213V, reduce dal ritiro del Red Bull Ring, sta pian piano migliorando il suo feeling con la moto giapponese e proverà a raccogliere il massimo sulla pista spagnola. Ecco cosa ha detto il #10 della casa dall’ala dorata.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“Non vedo l’ora di correre la prossima gara dopo la deludente conclusione che abbiamo avuto in Austria. Arrivo al weekend sapendo che possiamo dimostrare il nostro livello rispetto agli altri piloti Honda e continuare a migliorare. Torniamo ad Aragon dopo non esserci stati l’anno scorso, ma non credo che questo cambierà molto.”

4.7/5 - (42 votes)