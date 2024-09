Moto2 | Aspar ufficializza Daniel Holgado

Moto2 Team Aspar – Daniel Holgado correrà il Motomondiale 2025 con il Team Aspar Moto2, squadra con cui ha vinto il Campionato del Mondo Junior nel 2021.

Il giovane pilota di Alicante farà coppia con il colombiano David Alonso. I due sono stati rivali nella categoria Moto3 nelle ultime due stagioni, ma sono stati compagni di squadra nella JuniorGP nel 2020 e nel 2021.

Holgado torna così in quella che è stata la sua casa per due stagioni, nel cuore di una squadra con cui ha vinto il Campionato del Mondo Junior nel 2021 dopo aver ottenuto cinque vittorie e un totale di otto podi in dodici gare.

Dal suo debutto nel Campionato del Mondo, il pilota spagnolo ha all’attivo 4 vittorie, 14 podi e 3 pole position in 56 gare. L’anno scorso è arrivato quinto nel Campionato del Mondo Moto3 e quest’anno è ancora una volta in lotta per il titolo con rivali come Iván Ortolá, Collin Veijer o il suo prossimo compagno di squadra, David Alonso.

Dichiarazioni Dani Holgado Ingaggio Team Aspar Moto2 2025

“Sono molto felice di tornare nel team CFMOTO Aspar. Con loro ho vinto il Campionato del Mondo Junior nel 2021 e ora sono entusiasta di poter lottare nuovamente con la squadra per nuove sfide che saranno entusiasmanti. Attendo con entusiasmo il cambio di categoria. Ci saranno molte cose nuove, ma sento che è il momento perfetto per farlo. Non riesco a smettere di ringraziare tutto il team, Jorge Martínez ‘Aspar’ e Nico Terol per l’opportunità: grazie a loro sto realizzando un sogno. Ci restano sette gare in cui saremo rivali, prima di iniziare una nuova tappa della mia carriera con loro.”

Dichiarazioni Jorge Aspar Martinez ingaggio Dani Holgado Ingaggio Team Aspar Moto2 2025

“Abbiamo seguito Dani da vicino negli ultimi tre anni. Abbiamo dovuto separarci nella categoria Moto3, ma quando abbiamo visto l’opportunità di riaverlo non abbiamo esitato. Dani ha avuto una buona stagione l’anno scorso e sta facendo un ottimo lavoro anche quest’anno. Sentiamo che in Moto2, con noi, può continuare a crescere, ed è per questo che puntiamo su di lui per le prossime stagioni.”

