MotoGP | Dovizioso non chiude le ‘porte’ ad un possibile ritorno come collaudatore

MotoGP – Andrea Dovizioso, ospite d’onore al Mugello, non ha negato un suo possibile ritorno in MotoGP, questa volta come collaudatore.

Il pilota forlivese, che ha chiuso la carriera in Top Class nel 2022, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP, ha lasciato le ‘porte’ aperte ad un suo ritorno come tester.

Ricordiamo che Dovizioso ha una grandissima esperienza, avendo corso in MotoGP con Honda, Yamaha e Ducati, oltre ad essere stato tester Aprilia.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Possibile Rientro Tester MotoGP

“Non ho piani definitivi, ma è sempre bello quando un costruttore ti chiama per parlare del futuro. Quando ho deciso di smettere, non ero pronto a continuare a fare quello che stavo facendo. Avevo bisogno di una pausa, ma ho sempre lasciato la porta aperta perché non sono troppo vecchio. Conoscono le mie capacità e questo può anche aiutare a sviluppare una moto da corsa. Al momento è troppo presto, ma la porta è aperta.”

