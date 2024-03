MotoGP Mike Trimby – Mike Trimby sarà nominato MotoGP Legend nel 2024, onorando una vita dedicata ai Gran Premi. Trimby è fondatore e CEO di IRTA, è stata una delle figure più importanti nella storia dei Gran Premi motociclistici giocando un ruolo fondamentale nel plasmare lo sport che la MotoGP è diventata.

Per celebrare il suo contributo allo sport, diventerà la prima persona ad essere inserita nella Hall of Fame per il suo lavoro fuori dalla pista.

Trimby ha comunque iniziato la sua carriera come pilota e meccanico negli anni ’60. Tuttavia, ha presto iniziato ad emergere come una figura chiave fuori pista e si è affermato come tale alla fine degli anni ’70. Nel 1982, i piloti chiesero ufficialmente a Trimby di fungere da loro rappresentante, cosa ulteriormente formalizzata pochi anni dopo con la fondazione dell’International Road Racing Teams Association (IRTA) nel 1986, con Trimby al timone.

Sostenitrice dei piloti e delle squadre, l’IRTA è rimasta una parte fondamentale di questo sport. Gli enormi progressi compiuti in materia di sicurezza da quando l’organizzazione è stata fondata sono in gran parte dovuti al lavoro svolto da Trimby, sua moglie Irene e l’IRTA.

Il 1992 segna anche l’inizio della grande collaborazione tra la FIM, l’IRTA e Dorna Sports, che deve molto anche alle basi gettate dall’IRTA nel decennio precedente, dando voce a piloti e team.

Trimby sarà inserito nella Hall of Fame in una cerimonia durante il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, diventando ufficialmente una leggenda della MotoGP.

Dichiarazioni Irene Trimby su Mike Trimby MotoGP Legend

“Mike sarebbe stato molto onorato di ricevere questo prestigioso premio, e tutti quelli che lo conoscevano sanno che nemmeno lui se lo sarebbe mai aspettato. È meraviglioso che il suo lavoro e la sua eredità siano riconosciuti in questo modo, anche se sono sicura che potrebbe anche essere stato un po’ imbarazzato nel vederci organizzare una cerimonia e consegnargli un trofeo! È anche qualcosa di molto speciale per me, per tutti coloro che hanno lavorato a stretto contatto con lui e per tutti coloro che continuano a sentire molto la sua mancanza. Grazie mille.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports su Mike Trimby MotoGP Legend

“Il contributo di Mike ai Gran Premi è davvero monumentale e siamo orgogliosi di nominarlo una leggenda della MotoGP. Da quando è nato il concetto di MotoGP Legends, non si è mai trattato solo di numeri. Non ci sono criteri basati su semplici vittorie in gara o sul numero di campionati, si tratta di contribuire allo sport, che sia fuori pista, in pista o una combinazione dei due. Quindi è giusto che Mike diventi la prima figura onorata esclusivamente per il suo impatto fuori pista, poiché il suo lavoro in questo sport non è stato secondo a nessuno. Sarà un onore per noi, e per me, introdurre Mike nella Hall of Fame. Ci mancherà molto e continueremo a correre in sua memoria.”