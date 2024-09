MotoGP | Dorna Sports e la FIM rinnovano l’accordo fino al 2060

Dorna MotoGP FIM – Dorna Sports, detentrice dei diritti della MotoGP, e la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) hanno annunciato un’estensione del loro accordo a lungo termine che garantisce i diritti di promozione per tutti i Campionati del Mondo FIM gestiti da Dorna fino al 2060.

Lavorando in tandem con l’associazione dei team (IRTA) e l’associazione dei costruttori (MSMA), la partnership tra la FIM e Dorna è alla base di un ecosistema invidiabile all’interno della MotoGP, costruito su un livello di consenso senza pari che mette lo sport al primo posto.

I Campionati del Mondo FIM considerati nell’ambito di questo accordo, tra cui il Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike dal 2015, il Campionato Mondiale FIM Enel MotoE dal 2019, il Campionato Mondiale FIM JuniorGP dal 2019 e il Campionato Mondiale FIM Women’s Circuit Racing dal 2023, possono ora contare su molti altri anni di successi grazie a questa estensione.

Dichiarazioni Jorge Viegas, Presidente della FIM Accordo Dorna fino al 2060

“Questo è un momento incredibilmente importante e che fornisce chiarezza e sicurezza a lungo termine per quanto riguarda l’apice dello sport motociclistico. Questo non è importante solo per tutti coloro che sono direttamente coinvolti nella MotoGP, ma anche per la più ampia comunità motociclistica che raccoglie i benefici dallo status globale, dal valore e dalla presenza di questa serie leader. La collaborazione continua e sempre più stretta tra la FIM, Dorna Sports e gli altri stakeholder chiave è qualcosa che è stato costruito nel corso di molti anni, la fiducia e la cooperazione che ora esiste insieme a questo accordo a lungo termine offrono grandi basi per lo sviluppo futuro della MotoGP e di tutti i campionati correlati. A nome della FIM, vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine per il lavoro che Dorna Sports ha svolto dal 1992 e non vedo l’ora di unire i nostri sforzi per garantire la continua crescita e il successo della MotoGP™ per molti anni a venire.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentore dei diritti della MotoGP Accordo FIM fino al 2060

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questo accordo con la FIM. È una notizia fantastica per lo sport e per i nostri fan in tutto il mondo che questa partnership sia garantita per continuare. Abbiamo costruito qualcosa di veramente speciale e continueremo a far crescere ulteriormente lo sport, lavorando insieme. Essere in grado di raggiungere un accordo a lungo termine aggiunge un valore incredibile per la MotoGP. Nel panorama dello sport e dell’intrattenimento di oggi, il livello di consenso di cui godiamo in MotoGP è qualcosa di cui abbiamo il privilegio di far parte e getta basi fantastiche per il nostro sport per continuare la sua traiettoria di crescita. Vogliamo ringraziare la FIM per il loro supporto e non vediamo l’ora di rendere la MotoGP ancora più grande e migliore che mai mentre continuiamo la nostra partnership.”

